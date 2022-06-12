Новости шоу-бизнеса: Наргиз пренебрежительно отзывалась о России, Кортнев высказался о Макаревиче и Гребенщикове, внучка Долиной запела

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Накануне стало известно, что депортированная из России Наргиз называла дома культуры, в которых выступала, «вонючими сараями». Тем временем, Алексей Кортнев высказался об Андрее Макаревиче и Борисе Гребенщикове. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 11 июня, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Как Наргиз отзывалась о России

Организатор концертов депортированной из России Наргиз Сергей Лавров рассказал, что она неуважительно относилась к россиянам. А дома культуры, в которых проходили ее концерты, называла «вонючими сараями».

«Наши дворцы культуры, где выступала, презрительно называла «вонючими сараями». А приходившую к ней публику — «рожами», — сказал Лавров.

Кортнев высказался о Макаревиче и Гребенщикове

В интервью западным СМИ Алексей Кортнев заявил, что все происходящее – события мирового масштаба, на которые звезды шоу-бизнеса повлиять не могут.

«Ни Гребенщиков, ни Макаревич, ни я не являются препятствиями. Мы помним, как сменилась вся российская элита в первой половине прошлого века. Боюсь, что сейчас будет то же самое», — заметил певец.

Внучка Долиной запела

Единственная внучка Ларисы Долиной – Саша запела. 10-летняя звездная наследница вышла с бабушкой на сцену Кремлевского дворца и порадовала публику песней «Три белых коня» из советского телефильма «Чародеи».

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Лазарев рассказал о новорожденном сыне

Сергей Лазарев один воспитывает своих детей. У музыканта подрастают сын Никита и дочь Анна. Накануне певец вручили премию Family Awards 2022 в номинации «Суперпапа», после которой расчувствовался.

«Когда я взял первый раз ребенка на руки, ему было пять дней. Не представлял, что новорожденный ребенок такой маленький! Я дико боялся что-то не так сделать… Но было абсолютное чувство кайфа от того, что это твой ребенок», — вспомнил Лазарев.

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Шахназаров «размазал» Покровского

Лидера группы «Ногу свело» Макса Покровского проверят по статье о дискредитации вооруженных сил после выхода его песни «Поколение Z». Публицист Михаил Шахназаров высказал свою точку зрения на происходящее.

«Он, кстати, клип про Бучу записывает. Вшей от наркотиков торпеду и встань на запись к логопеду», — написал Шахназаров в своем телеграм-канале.

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