«Любимая бывшая»: Исхаков подколол Гагарину после выхода ее новой песни

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков познакомились в 2013 году во время одной из фотосессий. Между ними сразу вспыхнули чувства, а уже в следующем году фотограф сделал певице предложение руки и сердца в Париже. Супруги воспитывали дочь Мию, но в 2020 году неожиданно для всех фанатов артистки развелись.

Накануне Гагарина представила свою новую песню под названием «Вода». Композиция посвящена любовной драме. Дмитрий Исхаков, прослушав ее, не смог промолчать.

«Любимая бывшая выпустила еще один хит про меня. Сколько же можно?» — написал 44-летний фотограф в своей соцсети.

Напомним, после развода Полина Гагарина скрывает личную жизнь. Однако, по слухам, артистка встречается с продюсером Владимиром Чиняевым.

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