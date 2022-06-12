«Я удивлен»: известный певец – о выходке Пугачевой

Более трех месяцев Примадонна живет в Израиле.

В начале марта Алла Пугачева и Максим Галкин со своими двойняшками Лизой и Гарри уехали из России. Теперь семья живет в Израиле, правда, Примадонна обещала к сентябрю вернуться – детей нужно вести в школу.

Руководитель Уральского государственного театра эстрады, автор-исполнитель Александр Новиков не понимает, почему Алла Борисовна уехала из России.

«Пугачева сделала много для нашей культуры, поэтому я удивлен е поступком. Зачем ей надо было уезжать? Она ничего плохого стране не сделала, ничего крамольного не сказала, чтобы куда-то бежать», — цитируют артиста «Аргументы и Факты».

Напомним, что семья живет в Кесарии, на вилле родного брата Максим Галкина.

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