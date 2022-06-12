«Можете поздравить»: дочь Малинина сделала заявление

Устинья учится в Королевском колледже музыки в Лондоне.

Дочь Александра и Эммы Малининых – Устинья с детства хорошо поет, поэтому решила пойти по стопам отца. Сейчас она живет в Лондоне и учится в Королевском колледже музыки.

Накануне в своей соцсети Устинья поделилась важной новостью.

«Ну что, друзья! Можете меня поздравить с окончанием второго курса!» — написала Малинина.

После успешной сдачи экзаменов Устинья отправилась отдыхать вместе с родителями.

Эмма публикует в своей соцсети фотографии из итальянской Тосканы. Семья отдыхает на любимом всеми состоятельными россиянами курорте Форте-деи-Марме. Несколько лет назад звездная семья приобрела виллу недалеко от курортного городка.

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