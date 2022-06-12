«Можете поздравить»: дочь Малинина сделала заявление

Дочь Александра и Эммы Малининых – Устинья с детства хорошо поет, поэтому решила пойти по стопам отца. Сейчас она живет в Лондоне и учится в Королевском колледже музыки.
Накануне в своей соцсети Устинья поделилась важной новостью.
«Ну что, друзья! Можете меня поздравить с окончанием второго курса!» — написала Малинина.
После успешной сдачи экзаменов Устинья отправилась отдыхать вместе с родителями.
Эмма публикует в своей соцсети фотографии из итальянской Тосканы. Семья отдыхает на любимом всеми состоятельными россиянами курорте Форте-деи-Марме. Несколько лет назад звездная семья приобрела виллу недалеко от курортного городка.
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