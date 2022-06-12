«Дно поет на днище»: Шахназаров высказался о выступлении Верки Сердючки

Накануне Андрей Данилко нарядился в военную форму и дал концерт в Киевском метро.

Днем ранее украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, нарядился в военную форму и спустился в киевское метро. Там он дал концерт для военных.

Публицист Михаил Шахназаров высказался на этот счет в своем телеграм-канале.

«Трансвестита со звездой на жопоголове вы узнали. А воет про «некрасивого москаля» Нино Катамадзе, которую так любит облизывать российская недофронда. Радует одно. Болезные нашли площадку, которая соответствует их уровню. То есть, дно поет на днище», — написал Шахназаров.

Напомним, ранее журналист Шахназаров высказался в адрес Алексея Кортнева, который дал интервью западным СМИ.

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