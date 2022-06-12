«Обычная хрущевка»: Королева рассказала, где поселился ее сын с невестой-стриптизершей

Больше года назад единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко – Архип привел в особняк родителей свою невесту. Избранницей звездного наследника стала Мелисса Фокс. Именно под таким псевдонимом Анна Валынкина из Новокузнецкой области работала танцовщицей в ночном клубе.

Более года влюбленные прожили в трехэтажном особняке родителей Архипа в подмосковной деревне Крекшино, а теперь перебрались в Москву. Квартиру им арендовала Королева.

«Квартира обычная, хрущевка. Расположена на пятом этаже без лифта. Романтика. Я за то, чтобы дети понимали жизнь, и что она бывает очень разной. Конечно, в моем возрасте все было по-другому в 20 лет, но я уже тогда была звездой… Пора уже давно. Это случилось бы гораздо раньше, если бы не пандемия. Он студент, учится на стационаре, что-то зарабатывает уроками, — рассказала Королева в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

больше по теме Серьезные последствия: чего лишится Наташа Королева в случае развода с Тарзаном На счету певицы лежит 50 биткоинов.

Также певица сообщила, что купила сыну и его избраннице все необходимое в дом, начиная от ложек и вилок.

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