«С чего переобулся?»: Шахназаров «разнес» Кортнева после его интервью западным СМИ

На днях лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев дал интервью западным СМИ. По словам музыканта, он всего лишь один раз высказался о действиях России на Украине, но это не прошло мимо зоркого взгляда Никиты Михалкова.

Публицист Михаил Шахназаров считает, что в интервью Кортнев «дал заднюю».

«С чего переобулся, спросите? А концерты начали срывать, вот он отхамелеонил по полной. Чтобы забыли на время, а он потом снова начал пенять быдлу и власти на то, как все в России несовершенно и отвратительно», — написал Шахназаров в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Шахназаров высказался о концертах Максима Галкина в Израиле.

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