Заставили осуждать: спектакли Чулпан Хаматовой в Риге не проходят просто так

Охаявшая Россию Чулпан Хаматова уже несколько месяцев живет в Латвии. Благодаря старым знакомствам актриса устроилась в Новый Рижский театр. После этого там объявили о новых правилах. Теперь журналисты, которые пришли на спектакли Чулпан Хаматовой, должны осуждать действия России на Украине.

«Представители СМИ, которые будут находиться в зрительном зале, своим присутствием автоматически свидетельствуют: они осуждают российскую агрессию в Украине», – цитирует заявление театра «Абзац».

По словам администрации театра, спектакли Чулпан Хаматовой хотят посетить многие иностранные журналисты.

Напомним, ранее Чулпан Хаматова отмечала, что на ее взгляд в Риге нет никакой русофобии.

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