Музыка на весь район: Бородина в худи и джоггерах устроила жаркие танцы во дворе своего особняка

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении. Благодаря шоу «Дом-2» она стала знаменитой. Теперь Ксения часто выходит в свет и принимает участие в съемках таких шоу, как «Ледниковый период».

После развода с Курбаном Омаровым она одна воспитывает дочек Теону и Марусю. При этом звезда часто путешествует и покупает себе дорогостоящие наряды.

На днях Бородина отметила день рождения старшей дочки. Она подарила ей не только телефон, но и брендовые наряды, украшения Cartier.

А вот 11 июня телеведущая устроила праздничную вечеринку на заднем дворе своего особняка. Она украсила все цветами и воздушными шараме. На столе были салаты, булочки, мясо и приготовленные на огне блюда.

Среди гостей были ее подруги, в том числе и Ольга Орлова. Они слушали хиты отечественных исполнителей. При этом Бородина танцевала и веселилась.

Музыка играла на весь район. кульминацией праздника стал торт для именинницы Маруси. Примечательно, что телеведущая отказалась от роскошных нарядов в пользу худи и джоггеров.

Поклонники восхитились праздником. Однако многие решили, что Ксении было даже веселее, чем 13-летней дочке.

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