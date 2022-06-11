«Уже схомячил»: Нетребко в струящемся юбке цвета сочной травы вышла на променад с сыном

Оперная дива проводит время с семьей перед гастролями в Европе.

Анна Нетребко уже давно является оперной певицей. Она смогла прославиться на весь мир. Артистка давно живет в Австрии, но регулярно приезжала в Россию и даже отметила 50-летие в Кремле.

Она не скрывает, что любит радовать публику не только своими выступления. У нее около 500 концертных костюмов. В обычной жизни она также часто щеголяет в ярких образах.

Недавно Анна провела время в Великобритании. Она погуляла по Лондону и даже повеселилась на свадьбе у друзей. Оперная артистка на днях вернулась в Вену.

Она успевает не только репетировать, готовить, но и наслаждаться летней погодой с семьей. На этот раз Нетребко облачилась в принтованную футболку и струящуюся юбку цвета сочной травы. Ее образ дополнили босоножки на шпильке.

На улице с ней гуляла сын Тьяго. Не раз артистка ругала его за то, что он ест сладкое. На этот раз парень лакомился мороженным.

«Уже схомячил», — заметила звезда.

К слову, они также покатались на велосипедках. К ним присоединился и Юсиф Эйвазов, который приехал жене после гастролей. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. «Какая классная», «Вы прям яркая дама», «Ох, как стильно», «Тиша такой большой», «Как у вас там красиво», — прокомментировали кадры подписчики. К слову, скоро звезда даст концерты в Испании и Германии.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.