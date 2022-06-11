Навка в костюме цвета «Тиффани» получила государственную награду из рук губернатора Московской области

Татьяна Навка является одной из самых известных фигуристок в стране. Она в свое время завоевала олимпийскую медаль.

Спортсменка продолжает выходить на лед, но уже в рамках телевизионных проектов и фееричных ледовых постановок. В этом году Навка уже ездила на гастроли. Порой с ней выступает и маленькая дочка Надежда.

Недавно Навка с друзьями отметила начало лета. А вот 11 июня она появилась на мероприятии где ее и других достойных персон удостоили государственной награды.

Фигуристка появилась на публике в костюме цвета «Тиффани». Она получила значок Преподобного Сергия Радонежского из рук губернатора Московской области. Также награду получил актер Сергей Безруков.

«В пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев, в преддверии дня России, вручил государственные и областные награды за вклад в развитие Московской области. Мне очень приятно, что и я в том числе получила награду — знак Преподобного Сергия Радонежского. Мы с командой не только зимой приезжаем с нашими шоу на коньках, но и этой весной объездли все уголки Московской области с шоу на роликах. Подумали, что можем радовать наших зрителей и немного в другом формате… и поехали! P. S. И несмотря на количество моих наград, каждая из них для меня особенно ценна: как память, как достижение, как история моей жизни», — написала Навка.

Поклонники не только поздравили спортсменку, но и отметили, как она выглядит. Многие осыпали ее комплиментами. «Умница, работяга и выглядите как девочка просто», «Молодец, Татьяна! Заслужила!», «Как вас освежает этот цвет», «Ого, Безруков с вами», «Как круто выглядите», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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