Игриво и женственно: Бузова в мини-юбке в горох и топе не скрыла свои пополневшие формы

Телеведущая после отпуска похвасталась обновками. Она приняла участие в фотосессии.

Ольга Бузова уже 18 лет строит карьеру на телевидении. Она ведет несколько передач и регулярно оказывается на премиях и красных дорожках. Примечательно, что артистка также строит карьеру певицы.

Она готовилась к концерту в Москве больше года и с успехом выступила на публике. А потом звезда отдохнула в Турции. Она купалась и загорала, а вечером выходила на променад в романтичных образах.

Примечательно, что Ольга накануне вернулась домой. Она не стала даже на день устраивать себе передышку и отправилась на фотосессию. Если сначала она была без макияжа и укладки.

А вот потом телеведущая оказалась на фотосессии, где примерила наряды из новой коллекции своего бренда. Бузова осталась в восторге, облачившись в мини-юбке в горох и топ-бандо с рукавами. Она предпочла подчеркнуть свой загар. Наряд также не скрыл ее пополневшие формы.

Артистка призналась, что заберет наряд себе. А члены съемочной группы отметили, что такой летний лук подойдет многим.

А вот поклонники посчитали, что наряд выглядит женственно и игриво, но Оля лишь подчеркнула лишний вес. «Ох, какая девочка», «Выглядит мило, но не для барышни 36 лет», «Как-то талия пропала», «Юбка классная, а вот топ мешковат», «Оля, не для тебя такие наряды», «Нужно постройнеть, чтобы такое носить», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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