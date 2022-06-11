В деловом стиле: Алсу щегольнула в изумрудном костюме с остромодными брюками палаццо

Алсу уже много лет выступает на публике. Она успела покорить публику не только голосом, но и своим чувством стиля. Ко всему прочему, даже в 38 лет артистка может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

Она на сцене часто предстает в вечерних платьях, а вот в обычной жизни носит шелковые костюмы и наряды с яркими деталями.

На этот раз Алсу решила похвастаться обновкой. Она отправилась на променад в костюме-тройке изумрудного цвета.

За счет жакета певица подчеркнула свою талию, а вот остромодные брюки палаццо визуально сделали ее ноги еще длиннее. Артистка покрасовалась с белой сумкой в руках. Она собрала волосы, оставив пряди у лица, а на ее шее красовалась цепочка.

«Мне идет деловой стиль?» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. К слову, брючные костюмы ярких тонов выбирают многие селебрити от Леры Кудрявцевой до Лариса Долиной.

«Ну настоящий босс!», «Да, очень идет», «Какая шикарная», «Красиво, но платья лучше», «Цвет особенно удачный», «С такой фигуркой все можно носить», «Крутая», «Ох, наряд прям бомбический», «До чего хороша», — прокомментировали пост подписчики.

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