Устроили веселье в магазине: Утяшева в нюдовом мини-платье и белом тренче забралась на кровать с Волей

Знаменитая гимнастка показала, как они с мужем выбирали себе новый матрас. Обычный шопинг они превратили в приключение.

Ляйсан Утяшева уже давно завершила карьере в спорте. Раньше она была успешной художественной гимнасткой и завоевала множество наград. Но потом Ляйсан стала работать на телевидении.

Зрители ее полюбили, как ведущую шоу «Танцы». Также она счастлива в браке с юмористом Павлом Волей. У них подрастают дети: дочка София и сын Роберт.

Недавно Воля находился на гастролях. Он признавался, что его тепло принимают в городах. На этот раз супруги воссоединились и отправились на шопинг.

Они решили выбрать себе новый матрас. Ляйсан предстала в пудровом мини-платье с кружевом и белоснежном тренче. Лук дополнили серебристые ботильоны на шпильке. Они сразу завалились на кровать.

«Мы решили выбрать матрас спустя 10 лет. Мы спали на каком-то мешке. Я сплю как котенок, а ты рядом со мной чупахаешься постоянно», — признался Павел. «Я возякаюсь. Я люблю возится. Подождите, надо вот так сделать», — заверила жена юмориста. Ляйсан стала прыгать на кровати. А потом пара прилегла на другую кровать с вибрирующим эффектом.

«Паша, тебе тоже нравится вибрация?», — спросила спортсменка. «Мне нет. Мне нравится, когда массаж делают», — сказал Воля.

Продавцы и поклонники пары восхитились тем, какое у них взаимопонимание и чувство юмора. Многие осыпали их комплиментами. «Какие классные», «Мы тоже любим посмеяться», «Шикарно», «Ой, вы крутые», «Такой шопинг мне нравится», — прокомментировали кадры подписчики.

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