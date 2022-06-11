Газманов назвал имена сбежавших из России артистов, которых он никогда не простит

Олег Газманов заявил в шоу «Секрет на миллион» о том, что его разочаровывают артисты, которые сбежали из России в сложный для страны период.

«А особенно раздражают те, кто уехал и теперь из заграницы гадит! Это я называю предательством. Никогда таких не прощу. Я говорю про Андрея Макаревича, Бориса Гребенщикова», — заявил он.

По его словам, лучшим наказанием для них будет — забыть их как артистов: не ходить на концерты и не упоминать вслух, в принципе.

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