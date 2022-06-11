«Нежность»: невестка Орбакайте в крохотном платье-комбинации козырнула изящно фигурой в Майами

Алена Краснова давно стала частью звездной семьи. Она счастлива в браке с Никитой Пресняковым. В свое время они устроили пышную свадьбу.

Избранница сына понравилась Кристине Орбакайте, а Алла Пугачева подарила внуку квартиру. Обычно музыкант редко появляется на публике, но с прошлого года он работает в театре и даже участвовал в шоу «Маска».

Примечательно, что недавно супруги уехали из России. Они проводят отпуск в США. Никита уже повеселился в Нью-Йорке, где раньше учился. А теперь они купаются и загорают в Майами. Алена с собой взяла множество нарядов.

На этот раз она устроила фотосессию с видом на океан, позируя на балконе. Невестка Орбакайте предстала в шелковом миниатюрном платье-комбинации с завязками на спине. Наряд бледно-розового цвета подчеркнул ее хрупкую фигуру.

«Нежность», — написала она.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Алена. Многие осыпали ее комплиментами. «Хорошенькая», «Барби», «Это же надо быть такой идеальной», «Безупречный наряд», «Какая шоколадка», «Платье сидит шикарно», «Красота в красоте», «Ну ты богиня», «А Никита фотографировал? В глазах любовь», «Как нежно», — прокомментировали кадры подписчики.

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