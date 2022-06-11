Светлана Журова впервые честно высказалась об отношениях с принцем Монако

СМИ писали, что у них роман.

Российская конькобежка Светлана Журова познакомилась с принцем Монако Альбертом II на Олимпийских играх в 1998 году. Тогда СМИ писали, что спортсменка закрутила роман с наследником престола. В шоу НТВ «Секрет на миллион» Журова впервые решила все рассказать — как было на самом деле.

«Да, мы действительно знакомы, каждый год он мне присылает открытки с поздравлениями с днем рождения. Но романа у нас никогда не было! Мы никогда не оставались вдвоем», — заявила она.

Однако отношения Журовой и принца все равно были достаточно близкими. Монарх оплатил российской спортсменке поездку на чемпионат мира, когда в России был кризис.

«Он мне очень помог», — заметила Светлана.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.