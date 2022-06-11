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Журова назвала самое дорогое блюдо в кремлевской столовой

Стало известно, сколько денег в среднем депутаты тратят на обеды.

Журова назвала самое дорогое блюдо в кремлевской столовой
Светлана Журова в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Вот уже пятнадцать лет российская конькобежка Светлана Журова является депутатом Государственной Думы. Спортсменка занимается законотворчеством, сидит на парламентских слушаниях, встречается с электоратом и обедает в знаменитой кремлевской столовой.

Как известно, Кремлевский комбинат питания кормит госслужащих вкусно, полезно и, главное, дешево.

«Самое дорогое блюдо в меню — это пельмени с бульоном в горшочке по 190 рублей за порцию. А пирожки с капустой, которыми мы перекусываем во время перерывов, стоят по 50 рублей. Полноценный обед мне обходит в 300-400 рублей», — отметила Журова.

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