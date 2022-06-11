Забыла спрятать бардак: Подольская в платье бэби-долл с кружевом покрасовалась дома

Наталья Подольская является известной певицей. Она не скрывает, что славу ей принес проект «Фабрика звезд». Теперь ее главной поддержкой и опорой является муж Владимир Пресняков.

Он не скрывает, что любит супругу и готов для нее на все. После рождения второго сына артистка получила в подарок дорогостоящее украшение, о котором мечтала.

Недавно Подольская отпраздновала 40-летие. Она продолжает восхищать поклонников своей стройностью. Ей также нравится ездить на шопинг за обновками.

На этот раз певица покрасовалась дома в платье бэби-долл с нежной линией кружев снизу. Наряд цвета Барби подчеркнул ее стройные ноги и скрыл изъяны фигуры. Наталья также была в плюшевых тапочках.

Однако сначала певица позировала в гардеробной, где забыла спрятать беспорядок. В шкафу были навалены вещи, а рядом валялись пакеты. Поэтому артистка пошла делать фото на лестницу.

«Как всегда, здесь склад у меня. Жду гостей. А так красиво», — заявила звезда.

Поклонники отметили, что даже дома Подольская выглядит очень женственно. Многие осыпали ее комплиментами. Примечательно, что жену Преснякова поклонники посчитали не самой хорошей хозяйкой. «Ой, какая красивая», «Ну хлам могла бы и не святить», «Теперь мы знаем, какая вы хозяйка», «Умилительное платье», «Какая вы хорошенькая в этом платье и с этой прической», — сказала звезда.

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