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Журова назвала реальную зарплату депутата Госдумы

Также стала известна пенсия служителей народа.

Журова назвала реальную зарплату депутата Госдумы
Светлана Журова в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Российская конькобежка Светлана Журова в интервью Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» рассказала, какую на самом деле зарплату получает депутат Госдумы.

«350 тысяч рублей в месяц, плюс мы платим налоги, как и все россияне. И пенсию мы платим от оклада, который составляет 90 тысяч рублей в месяц», — заявила она.

Кстати, о пенсии. Если депутат проработал в Госдуме больше 10 лет, то тогда пенсию он будет получать в размере 68 тысяч рублей. А если его трудовой стаж меньше, то пенсия будет 45 тысяч рублей в месяц.

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