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«Есть нюанс»: Журова рассказала, как на самом деле одеваются в Госдуме

Однажды одной из депутаток даже сделал замечание Владимир Жириновский.

«Есть нюанс»: Журова рассказала, как на самом деле одеваются в Госдуме
Владимир Жириновский. Фото: Global Look Press

Знаменитая спортсменка Светлана Журова имеет ряд политических титулов —  депутат Государственной думы РФ V, VI и VII созывов, член Совета Федерации (представитель Кировской области), член Высшего совета партии «Единая Россия».

В шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева спросила Журову — как же одеваются женщины в Госдуме, есть ли там определенный дресс-код.

«Вообще, мы все оригинальные, но есть один нюанс: когда приходит Владимир Путин в Государственную Думу или планируются другие серьезные мероприятия — все женщины одеваются ярко, чтобы «выхватила» камера», — заявила она.

Иногда женщины-политики могут перестараться. Однажды Владимир Жириновский сделал одной замечание.

«Это была депутат из нашей фракции. Она говорила про рыбное хозяйство в ярко-красном платье. Владимир Вольфович обратил внимание на цвет. Он ей сказал, что нечего тут носить такие цвета и отвлекать мужчин от работы!»

По словам Журовой, каблуки, различные украшения надевать в Госдуму можно.

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