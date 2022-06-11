«Как я люблю — нежненько!»: Наталья Фриске запечатлела дочку в муслиновой пеленке в горох

Наталья Фриске уже давно покинула шоу-бизнес. В отличие от сестры Жанны Фриске она не захотела строить карьеру певицы после участия в выступления группы «Блестящие».

Родственница знаменитой артистки работает в салоне красоты. Но в этом году она ушла в декретный отпуск, так как впервые стала мамой. Свою дочку ей захотелось назвать необычным именем Луна.

В последнее время Наталья часто делится кадрами с наследницей. Малышке исполнилось два месяца, поэтом постепенно она показывает лицо крохи.

Ранее новоиспеченная мама похвасталась, что девочка похожа на нее, а также на бабушку с дедушкой. Примечательно, что Фриске зачастую хвастается тем, какие наряды покупает наследнице.

На этот раз она поделилась трогательным кадром, на котором малышка лежала в коляске, укутанная в розовую пеленку в горох. На голове крохи красовалась повязка с цветами. Наталья не стала прятать ее лицо, засвети глаза и носик.

«Все, как я люблю — нежненько! Это муслиновая пеленочка», — отметила она.

Поклонники пришли в восторг от кадра. Многие отметили, что кроха похожа на маму. «Ну что за сладкая булочка», «Какая она милашка», «Выглядит такой крохотной», «Очень идет розовый», «Феечка», «Ой, глаза мамины, а ресницы какие!», «Ну она прелесть, сладкая», «Наташа, это самое милое фото», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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