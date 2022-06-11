Все для мужа: Нюша в горчичном мини-платье устроила танцы на кровати с подругой

Певица похвасталась тем, как повеселилась в Дубае.

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она выпустила большое количество хитов, покорив сердца миллионов поклонников. В прошлом году артистка выпустила новый клип и раскрыла свою беременность.

Теперь она воспитывает не только дочку Серафиму-Симбу, но и сына, чье имя скрывает. Вместе с мужем Игорем Сивовым звезда уже несколько месяцев живет в Дубае.

Примечательно, что Нюша успевает не только посвящать время детям, но и веселиться. А на днях она отпраздновала день рождения возлюбленного. Они устроили вечеринку. Не обошлось без сюрпризов, так как именинника на пляже поздравили друзья.

А вот сама певица принарядилась в легкое горчичное мини-платье. Она устроила танцы на кровати с подругой. Так началось веселье в их доме, а потом оно перетекло в вечеринку.

К слову, Нюша показала стройные ноги. После родов она постепенно возвращается в форму. Артистка покрасовалась на камеру, прыгая без остановки.

«Какая красивая», «Ой, Ню, как круто», «Симба тоже наверное хотела так прыгать», «У вас там прям веселье через край», «Очень милое платье», «Ваш муж — самый счастливый человек», «Интересное поздравление получилось», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.