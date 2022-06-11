«Патчи, мокрая голова»: Бузова в джинсах скинни и куртке из денима щегольнула в Москве

Телеведущая поделилась новыми кадрами после отпуска. Она не побоялась показать естественную красоту.

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она уже давно покинула проект «Дом-2», но ведет другие передачи. Популярность блондинки только растет.

Она не скрывает, что готова и дальше удивлять поклонников. Артистка недавно дала концерт в Москве, а потом на неделю уехала в Турцию, где наслаждалась жаркой погодой. Она хвасталась летними обновками и загорала.

А вот 11 июня Ольга уже проснулась в Москве. С утра она отправилась на фотосессию. Телеведущая решила похвастаться лифтолуком. Она предстала без макияжа и укладки.

Более того, под ее глазами были патчи. Артистка облачилась в джинсы скинни и стильную куртку из денима. Свой лук она дополнила миниатюрной сумкой Louis Vuitton.

«Классика — патчи, мокрая голова, чуть-чуть подзагорела», — отметила звезда.

Бузова похвасталась, что весь день проведет на фотосессии, где примерит новые наряды своего бренда. К слову, топ-бандо подчеркнул ее формы. Телеведущая последний месяц активно работала над фигурой.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. «Такая естественная», «Люблю, когда вы без всей этой шуткатурки», «Какая крутая», «Ой, отдохнула и похорошела», «Как вам идет деним», «А наряд прям один из самых удачных», «С мокрой головой не самая лучшая идея, но без макияжа вообще улетно», — стали писать пользователи Сети.

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