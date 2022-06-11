Пока Овечкин плещется с детьми: Шубская в велосипедках блеснула точеной фигурой у бассейна

Анастасия Шубская уже давно является женой Александра Овечкина. Они строят отношения около 6 лет. У пары подрастают сыновья: трехлетний Сергей и двухлетний Илья.

Примечательно, что супруги даже спустя годы не перестают демонстрировать семейную идиллию. У них есть дом в США, а также в Москве, где пара проводит много времени.

Недавно Шубская устроила вечеринку для младшего сына. Они отпраздновали его день рождения с друзьями и родными. Позже супруги улетели из России на частном самолете.

Они решили провести время на море. Компанию им составили сестры Анастасии Анна и Мария Нахапетовы. На этот раз жена хоккеиста покрасовалась у бассейна в велосипедках и майке. Она похвасталась точеной фигурой.

А в это время Овечкин плескался в море с сыновьями. Он показал свой мужественный торс. Спортсмен за руки вел наследников.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие также одарили комплиментами Шубскую. «Ох, вот это мама двоих детей», «Выглядишь бесподобно», «Какой крутой папа», «Шикарный вид», «Настя, вы такая стройняшка», — прокомментировали кадры подписчики.

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