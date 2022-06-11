Без фильтров и макияжа: постройневшая Нетребко в джинсах-бойфренда предстала в своем доме

Анна Нетребко является одной из самых известных певиц в мире. Она привыкла регулярно ездить на гастроли. Примечательно, что оперная дива в этом году стала больше отдыхать.

С ней перестали работать некоторые театры, поэтому весной она отдохнула в Египте, съездила в Нью-Йорк, а недавно звезда провела несколько дней в Великобритании.

Нетребко с радостью прогулялась по улочкам Лондона, провела время с друзьями и даже повеселилась на свадьбе. А накануне оперная дива вернулась домой. Она объявила, что летом даст концерты в Италии, Испании и Германии. Артистка уже готовится к выступлениям.

На новых кадрах Анна распевается прямо дома. При этом она предстала без макияжа и фильтров. Футболка оверсайз и модные джинсы-бойфренда не скрыли, что звезда постройнела.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Вы крутая», «Анна, вот это худышка», «Очень постройнели», «Ваш голос просто услада», «Как же вы круто поете», «Выглядит потрясающе даже в домашнем», «Анна, как приятно вас видеть в домашнем», «Голос, просто сказка», — прокомментировали кадры подписчики.

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