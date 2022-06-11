«Могут быть счастливы вместе»: Барановскую, улетевшую за Лепсом, похвалила Миро

Артисты после слухов о романе засветились на одном мероприятии за границей.

Долгое время по Сети бродят слухи о романе Юлии Барановской и Григория Лепса. Распространила их ни кто иная, как Ксения Собчак, будто случайно проболтавшись на одном из интервью.

Пока эти слухи, стоит отметить, никак не подтвердились. Однако недавно разговаривать об этой паре стали с удвоенной силой. Поводом послужила фотография, которую Барановская сама разместила в своем телеграме. Ведущая рассказала, что они выступали вместе с Донбассе.

Блогер Лена Миро отреагировала на это в своем ЖЖ поддержав Юлию Барановскую. Она заявила, что Григория Лепса «надо брать тепленьким», пока никто другой не взял его в свои ручки после развода. Акула пера уверена, что у этой пары есть будущее.

«Если женщина хоть немного умна, она легко переведет дружеские отношения в сожительские. А там и до ЗАГСа довести можно.

Так что Юля, став поддержкой Лепсу в трудный момент, потом раскроет и свои женские чары: зря, что ли, снималась в одной шляпе на пляже? А Лепсу, чего еще делать, не одному же куковать! Можно и пожениться на Барановской, раз бывшая жена так счастлива без него.

В конце концов, я думаю, что и Григорий с Юлей могут быть счастливы вместе. Надежный тыл, общие интересы, люди они уже взрослые», — рассудила Миро.

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