«Тогда меня это укололо»: Барановская раскрыла детали небольшого конфликта с Глюкозой

По словам телеведущей, у нее случился с певицей много лет назад неприятный инцидент.

Телеведущая Юлия Барановская в рамках подкаста «Быть человеком» вспомнила неприятный инцидент, который у нее случился много лет назад с певицей Глюкозой.

Как отметила бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина, однажды на одном из мероприятий Глюкоза ей сказала: «Как скучно ты живешь! Никаких скандалов, любовников, вся такая правильная».

Как отметила Юлия Барановская, тогда она слегка обиделась на звездную исполнительницу.

«Тогда меня это укололо». Юлия Барановская

Любопытно, что сама Глюкоза не смогла вспомнить этот эпизод из прошлого.

Напомним, что Юлия Барановская после расставания с Андреем Аршавиным не рассказывает о своей личной жизни. При этом фанаты активно приписывают ей роман с музыкантом Григорием Лепсом.

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