«Давай, до свидания!»: Запашный напомнил, как «отдельные персонажи» возвращали Сердючку в Россию

Дрессировщик Эдгард Запашный в «Телеграм» опубликовал ролик, где украинский музыкант Андрей Данилко, которого в России знают, как Верка Сердючка выступает перед украинской публикой на патриотическом концерте.
«Та самая Верка Сердючка, которую отдельные персонажи из нашего шоу-бизнеса много лет возвращали на российский рынок после ее оскорбительного выступления на «Евровидении». Давай, до свидания!».
Напомним, что Андрей Данилко уже не раз открыто поддерживал Украину. Он негативно отзывался о многих российских звездах шоу-бизнеса.
Эдгард Запашный занимает яркую патриотическую позицию. Он полностью поддерживает действия родного государства относительно событий на Украине.
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