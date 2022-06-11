«Давай, до свидания!»: Запашный напомнил, как «отдельные персонажи» возвращали Сердючку в Россию

Дрессировщик Эдгард Запашный в «Телеграм» опубликовал ролик, где украинский музыкант Андрей Данилко, которого в России знают, как Верка Сердючка выступает перед украинской публикой на патриотическом концерте.

«Та самая Верка Сердючка, которую отдельные персонажи из нашего шоу-бизнеса много лет возвращали на российский рынок после ее оскорбительного выступления на «Евровидении». Давай, до свидания!». Эдгард Запашный

Напомним, что Андрей Данилко уже не раз открыто поддерживал Украину. Он негативно отзывался о многих российских звездах шоу-бизнеса.

Эдгард Запашный занимает яркую патриотическую позицию. Он полностью поддерживает действия родного государства относительно событий на Украине.

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