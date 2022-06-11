«На родине от меня будет больше толку»: Алексей Кортнев объяснил, почему не уезжает из России

По словам музыканта, вдали от родной страны людям приходится сложно.

Музыкант Алексей Кортнев в интервью западным СМИ заявил, что не собирается пока уезжать из России.

«Я не намерен уезжать из России, если только не вынудят меня это сделать под угрозой прямой физической расправы или тюремного заключения. Я бы этого не хотел. Уверен, что на родине от меня будет больше толку. И мне душой будет спокойнее жить, чтобы не происходило здесь». Алексей Кортнев

По словам Алексея Кортнева, он сейчас довольно много переписывается с людьми, которые покинули страну десять лет назад. «Вдали им очень тяжело приходится. От душевных страданий они не уехали. Эта трещина и боль их изводит вдалеке. Лучше быть свидетелем здесь, чем узнать, что на родине из телефонных звонков, которым нельзя доверять. Лучше оставаться, мне кажется», — заявил Алексей Кортнев.

Напомним, что Алексей Кортнев позволил себе негативное высказывание о ситуации на Украине. Про него нелестно отозвался, в частности, режиссер Никита Михалков.

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