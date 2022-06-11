Кудрявый ангел: Кети Топурия запечатлела, как годовалый сын в шортиках гуляет по мини-зоопарку

Кети Топурия является известной певицей. Она уже много лет выступает с группой «А’Студио». Исполнительница славится и своим вокалом, и чувством стиля. Примечательно, что артистка не раз выступала на фестивалях и премиях в ярких образах. В обычной жизни артистка также часто носит ультрамодные образы. Недавно она уехала за город с мужем Львом Деньговым и детьми.

На днях Топурия отпраздновала день рождения супруга. Они закатили вечеринку для друзей и родных. Теперь певица наслаждается отдыхом с особняке, где также есть мини-зоопарк.

Артистка засняла своего годовалого сына, который бегал на лужайке в шортах и футболке. В руках он держал плюшевого зайца. Адам был увлечен тем, что наблюдал за белыми павлинами.

Поклонники восхитились тем, как выглядит наследник Кети. Многие отметили, что у артистки все дети кудрявые. Хотя дочка Оливия была рождена в первом браке от Льва Гейхмана.

«Какой хорошенький», «Ангелочек такой», «Счастье бегает по двору», «Как у вас хорошо! Забор ток до неба, зачем?», «Ой, Адам так вырос», «Пацан классный такой», «Кети, у вас все кудрявые ангелы», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.