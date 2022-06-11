«Ни Гребенщиков, ни Макаревич не являются препятствием»: Кортнев — о сбежавших коллегах

Как отметил музыкант, то, что сейчас происходит уже не шуточки.

Музыкант Алексей Кортнев в интервью западным СМИ заявил, что события в мире развиваются стремительно и звезды шоу-бизнеса на них, безусловно, повлиять не могут.

«То, что сейчас происходит – это уже не шуточки. Это не события на Болотной площади. Это события мирового масштаба. Когда я делал 25 февраля заявления, то не представлял масштабов. Сейчас бы я сказал по-другому». Алексей Кортнев

По словам Алексея Кортнева, его тогдашние слова выглядят ребячеством и мальчишеством. «Ни Гребенщиков, ни Макаревич, ни я не являются препятствиями. Мы помним, как сменилась вся российская элита в первой половине прошлого века. Боюсь, что сейчас будет то же самое», — заметил певец.

Напомним, что Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич уже давно уехали из страны. Первый обосновался в Великобритании, а второй в Израиле.

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