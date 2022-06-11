«Михалков посвятил мне выпуск»: Кортнев назвал главного виновника гонений на свою персону

По словам музыканта, режиссер «подогрел интерес» к его личности.

Музыкант и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в интервью западным СМИ заявил, что гонения на него начались после высказываний режиссера Никиты Михалкова.

При этом певец подчеркнул, что всего однажды высказался о ситуации на Украине. Это случилось 25 февраля. Больше он себе никаких слов не позволял.

«Никита Михалков посвятил мне свой выпуск программы «Бесогон». Ну он, так сказать, подогрел интерес. Подогрел его вновь спустя два с половиной месяца после самого происшествия. Вот это, собственно, и есть причина». Алексей Кортнев

Ранее Никита Михалков произнес в адрес Алексея Кортнева: «Лидер группы с говорящим названием. Хочу вам возразить Алексей Анатольевич по поводу аннексии Крыма. Разве вы не знаете, что более девяносто процентов жителей Крыма проголосовали за возвращение в состав России. Разве вы не понимаете, что после Майдана там была бы кровавая баня».

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