«Компромат найти можно на любого человека»: Кортнев объяснил, почему Пугачеву «смешали с грязью»

Как отметил музыкант, то что она занимает такую позицию – серьезный удар для идеологии.

Музыкант Алексей Кортнев в интервью западным СМИ заявил, что Алла Пугачева всегда была достаточно независимым человеком.

«Я бы даже сказал – очень независимым. Она никогда не была провластной певицей. Ни в СССР, ни после. Она активно поддерживала миллиардера Прохорова, когда тот делал вид, судя по всему, что готовится баллотироваться в президенты. Потом она демонстративно уехала. Хотя не так уж и демонстративно. Они с мужем Максимом уехали за рубеж, не хлопнув дверью. Не сделав необратимых заявлений. Просто идеологам необходимо разобраться. Очернить, оклеветать такого человека. Иначе слишком весомый авторитет лежит на чаше весов официальной идеологии». Алексей Кортнев

По словам Кортнева, Пугачева для электората нынешней власти является любимой певицей.

«Воспоминания о счастливом советском времени. И то, что она занимает другую позицию, конечно, для идеологии тяжелый удар. Вот поэтому ее и будут мешать с грязью. Компромат найти можно на любого публичного человека. Тем более, скандально знаменитого, как Алла Пугачева», — заметил Кортнев.

Напомним, что Алла Пугачева уже три месяца находится вместе со своей семьей в Израиле. В родной стране раньше осени она не появится.

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