«Они куцые!»: какие рубашки больше достойны быть на свалке, чем на красивой женщине, показал Рогов

При этом данный предмет гардероба сейчас в тренде.

Стилист Александр Рогов на шоу СТС «Рогов+» раскритиковал главную героиню проекта за ее многочисленные рубашки в мужском стиле. Ведущий заметил, что такие экземпляры сейчас не в моде. При этом сами по себе маскулинные рубахи – тренд.

Рогов считает, что в гардеробе женщин не должно быть коротковатых и «в облигон» рубах, они обязаны быть свободными, будто реально снятыми с мужского плеча. Этот эффект притягателен, а вот тесноватые модели всегда выглядят дешево.

«Это жуткие микрорубашки. Они куцые! Куцые рубашки тебе не идут! Плечи становятся слишком узкими, они коверкают фигуру», — объяснил участнице проекта Рогов.

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