«Веселимся»: Шубская и Овечкин улетели с детьми на частном самолете из России

Хоккеист вывез не только семью на море, но и родных своей жены.

Анастасия Шубская является младшей дочкой Веры Глаголевой. Она уже давно счастлива в браке с Александром Овечкиным. Примечательно, что они живет в США, но каждый год приезжают в Россию. Еще зимой Шубская привезла детей в Москву.

А вот хоккеист лишь несколько недель назад приехал к ним после соревнований. На днях они отпраздновали день рождения младшего сына Ильи, которому исполнилось два года.

А вот 10 июня супруги решили отправиться в отпуск. В соцсети Анастасия поделилась кадрами, на которых засняла мужа, детей, а также сестер и другую родню на борту частного самолета.

Они в комфортных условиях совершили перелет в другую страну. Примечательно, что сыновья пары Сергей и Илья сначала играли, сидя в креслах, а потом даже танцевали.

«Веселимся», — отметила Шубская.

Взрослым также не было скучно на борту. Они с бокалами общались и предвкушали свой отдых. Вскоре Овечкин поселился на виллу с бассейном. Они решили утаить место, где проводят отпуск. Однако в прошлом году их выбор пал на Мексику. Также не исключено, что супруги решили провести время в Турции, где уже отдохнули Анна Семенович, Лера Кудрявцева и другие звезды.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.