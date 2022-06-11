«Это интересный опыт»: Кортнев объяснил, почему его концерт в Нижнем Новгороде все-таки состоялся

По словам музыканта, он не превращает концертную площадку в агитационную трибуну.

Музыкант Алексей Кортнев в интервью западным СМИ объяснил, почему концерт «Несчастного случая» в Нижнем Новгороде все-таки состоялся.

«Никаких угроз я в Нижнем Новгороде не слышал. Молодые люди как граждане Нижнего Новгорода заявляли, что против моего концерта. Но другие жители Нижнего Новгород купили билеты. Значит они хотели, чтобы концерт состоялся. Это был интересный опыт». Алексей Кортнев

По словам Кортнева, это был его первый мой концерт без микрофонов, без звукоусиления. «Если на мои концерты будет спрос, то буду выступать в России. Вряд ли мы сможем давать большие концерты. Но мы и не стремились к стадионности. Мы — камерная группа. Я не превращаю концертную площадку в агитационную трибуну. Я не произношу со цены никаких вещей», — заявил Алексей Кортнев.

Напомним, что Алексей Кортнев сделал ряд противоречивых заявлений о событиях на Украине. Его концерт в Нижнем Новгороде хотели сорвать активисты.

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