Безгранично красива: Михалкова прикрыла декольте без белья руками, но все равно засветилась   

Юлия Михалкова похвасталась в личном блоге кадрами из проведенной фотосессии. Артистка позировала перед фотографами с китайской лапшой в коробочке.

При этом звезда облачилась в интригующий наряд в маскулинном стиле, выбрав брючный костюм с жилетом.

Рубаху и белье Михалкова проигнорировала, создав притягательный эффект. И хотя на снимках экс-участница шоу «Уральские пельмени» держала руки спереди, этот пикантный момент был заметен.

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