«Жена еще когда променяла Болгарию на отечественного производителя»: как Галкин шутил над Пугачевой

Шоумен Максим Галкин во время своего концерта на «Славянском базаре» в Витебске несколько лет назад не стеснялся и подшучивал над женой – Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой.

«Что касается нашей семьи, то мы давно привыкли к импортозамещению. Моя жена еще когда променяла Болгарию на отечественного производителя». Максим Галкин

Особенно на концерте он расхваливал президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Я когда приезжаю в Белоруссию, то всегда говорю то, что думаю. С другой стороны, я не знаю, выеду я сегодня из Витебска, но это же и не важно. Я когда приезжаю в Белоруссию, то смотрю в Интернете, как вы работает над тем, чтобы страна была чистая и в порядке. Причем мне кажется, что все у вас в порядке. И дороги прямые, и все чисто. Но вы находите, где что-то еще недоработали. Вы такой молодец», — говорил Максим Галкин.

Напомним, что Максим Галкин выступает в эти дни с гастролями в Израиле. Всего у него состоится 16 концертов.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.