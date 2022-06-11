Шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» получило грант на 50 миллионов рублей

Деньги на организацию поступят от Президентского фонда культурных инициатив.

Шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Союз чемпионов» получило грант на 50 миллионов рублей от Президентского фонда культурных инициатив.

Цель проекта — организация и проведение ледового шоу «Союз чемпионов» с привлечением более двадцати тысяч зрителей в семи городах России. Среди них Кемерово, Рязань, Краснодар, Сочи, Губкин, Москва и Нижний Новгород, сообщает Президентский фонд культурных инициатив.

Как говорится в обосновании актуальности и общественной значимости проекта, в шоу Евгения Плющенко «все танцевальные композиции исполняются спортсменами под патриотические песни и музыку русских композиторов, что становится дополнительным стимулом развития патриотизма среди зрителей проекта».

Напомним, что в шоу «Союз чемпионов» Евгения Плющенко участвуют многие звезды фигурного катания. Среди них Аделина Сотникова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и многие другие.

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