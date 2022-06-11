В блеске золота! Нюша похвасталась мамой в бикини в царских апартаментах в Дубае

Певица Нюша перебралась в Эмираты со своей семьей.

Нюша в настоящее время живет в Дубае со своими детьми, мужем и мамой. Также компанию им составил сын Игоря Сивова, супруга артистки.

Певица заявила, что именно ради своего избранника переехала в Эмираты, дескать, он работает в основном с иностранными клиентами, а вовсе не из-за каких-то событий.

Позабыв на какое-то время о карьере музыканта, в Сети Нюша активно продвигает свои курсы и марафоны, предлагая женщинам поучиться у нее жизни. Ну и про радости бытия не забывает.

В своем телеграме звезда похвасталась мамой в бикини, которая вместе с внучкой Симбой и пасынком Нюши с утра уже искупалась в бассейне или на море. При этом знаменитость засветила поистине царские апартаменты в золоте, в которых они разместились.

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