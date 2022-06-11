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Ольгу Бузову проверит полиция Татарстана за странную цитату, которую она не говорила

Жалобы уже поступили уполномоченному по правам ребенка в Республике Ирине Волынец.

Ольгу Бузову проверит полиция Татарстана за странную цитату, которую она не говорила
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Полиция Татарстана проводит проверку в отношении певицы и телеведущей Ольги Бузовой за чужую чайлдфри-цитату. Жители Республики в одном из телеграм-каналов увидели слова Ольги Бузовой, которые, как позже выяснилось, она не произносила.

«Учитывая всю безмерную неопределенность климатического кризиса, стоит ли дарить жизнь новым детям, не зная, какое будущее их ожидает?», — говорилось в цитате за подписью Ольги Бузовой.

После этого жалобы поступил уполномоченному по правам ребенка по Республике Татарстан Ирине Волынец. Дальше заявление было передано в МВД Татарстана, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что данная цитата на самом деле принадлежит профессору по этике Сент-Эндрюсского университета в Шотландии Маре ван дер Лугт.

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