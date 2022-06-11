«Он главной целью ставил дойти до Батьки»: что Галкин говорил о Баскове на «Славянском базаре»

Юморист Максим Галкин несколько лет назад выступал в Белоруссии на «Славянском базаре». Во время того концерта он подшучивал над своим другом музыкантом Николаем Басковым, с которым сегодня оказался по разные стороны баррикад.

«Я помню выступление Николая Баскова. Коля, когда выступал на «Славянском базаре», главной своей целью ставил дойти до Батьки. Он рассчитывал так песню, чтобы дойти до Лукашенко. А однажды он выбрал песню Мартынова «Яблони в цвету». Максим Галкин

После этого Галкин запел: «Яблони в цвету. Весны творение. Яблони в цвету…». Видите, можно не звать Колю. Я за всех. Так вот — там такое место и он как раз пошел, собирал цветы с людей. Люди отдавать не хотели, но он собирал. И ведь, зараза, так рассчитал, что подошел к президенту ровно на словах: «Было и прошло твердит мне время, но ему назло тебе я верю», — заявил Максим Галкин и обратил свой взор на присутствующего в зале Александра Лукашенко.

Напомним, что Максим Галкин выступает в эти дни с гастролями в Израиле. Всего у него состоится 16 концертов.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.