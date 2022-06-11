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«Мне интереснее сыграть откровенную ноту в Бугульме, чем в Париже»: Башмет открестился от Европы

Как отметил дирижер, он не боится реакции западных коллег на свои слова.

«Мне интереснее сыграть откровенную ноту в Бугульме, чем в Париже»: Башмет открестился от Европы
Юрий Башмет. Фото: Global Look Press

Дирижер Юрий Башмет заявил, что не боится реакции западных коллег на свои высказывания. По его словам, он не хочет больше выступать в Европе.

«Мне интереснее сыграть откровенную ноту в городе Бугульме, чем в Париже. И уж тем более чем в нью-йоркском Карнеги-холле или в Амстердаме».

Юрий Башмет

По словам Юрия Башмета, он не понимает, почему должен дарить свои искренние ощущения чужим людям. Пусть и за деньги. По его мнению, европейцы сегодня «встали в позу». Причем, по его словам, в прогибающуюся, сообщает «АиФ».

Напомним, что Юрий Башмет — народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, четырех Государственных премий РФ и премии «Грэмми».

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БугульмаПарижЮрий Башмет