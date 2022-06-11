«Мне интереснее сыграть откровенную ноту в Бугульме, чем в Париже»: Башмет открестился от Европы

Дирижер Юрий Башмет заявил, что не боится реакции западных коллег на свои высказывания. По его словам, он не хочет больше выступать в Европе.
«Мне интереснее сыграть откровенную ноту в городе Бугульме, чем в Париже. И уж тем более чем в нью-йоркском Карнеги-холле или в Амстердаме».
По словам Юрия Башмета, он не понимает, почему должен дарить свои искренние ощущения чужим людям. Пусть и за деньги. По его мнению, европейцы сегодня «встали в позу». Причем, по его словам, в прогибающуюся, сообщает «АиФ».
Напомним, что Юрий Башмет — народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, четырех Государственных премий РФ и премии «Грэмми».
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