«Мне интереснее сыграть откровенную ноту в Бугульме, чем в Париже»: Башмет открестился от Европы

Как отметил дирижер, он не боится реакции западных коллег на свои слова.

Дирижер Юрий Башмет заявил, что не боится реакции западных коллег на свои высказывания. По его словам, он не хочет больше выступать в Европе.

«Мне интереснее сыграть откровенную ноту в городе Бугульме, чем в Париже. И уж тем более чем в нью-йоркском Карнеги-холле или в Амстердаме». Юрий Башмет

По словам Юрия Башмета, он не понимает, почему должен дарить свои искренние ощущения чужим людям. Пусть и за деньги. По его мнению, европейцы сегодня «встали в позу». Причем, по его словам, в прогибающуюся, сообщает «АиФ».

Напомним, что Юрий Башмет — народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, четырех Государственных премий РФ и премии «Грэмми».

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