«Я всегда хотела, чтобы мой спутник не был зависим от соцсетей»: Бузова — о будущем возлюбленном

Как отметила певица и телеведущая, ее любимый человек «должен заниматься серьезной работой».

Певица Ольга Бузова заявила, что ее любимый человек, который у нее обязательно будет, должен соответствовать некоторым параметрам.

«Я всегда хотела, чтобы мой спутник не был зависим от соцсетей. Он должен заниматься серьезной работой, а не снимать танцы в TikTok». Ольга Бузова

Как заметила Ольга Бузова, главный критерий для начала отношений все-таки несколько другой. Мужчина должен прежде всего любить Ольгу Бузову как личность с ее узнаваемостью, возможностями и публичностью, сообщает «АиФ».

Напомним, что Ольга Бузова после расставания с блогером Давидом Манукяном уже больше года не может встретить новую любовь. При этом она уверена, что такой человек обязательно повстречается ей на жизненном пути.

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