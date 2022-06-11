Жуткий антитренд! От каких кардиганов нужно избавиться в этом сезоне, показал Рогов

«Кардиганы – один из трендов сезона!» — сказал Александр Рогов в очередном выпуске шоу «Рогов+» на канале СТС.

Однако далеко не все кофты на пуговицах актуальны этим летом. Антитрендовый экземпляр ведущий нашел в гардеробе новой участницы фэшн-эксперимента программы.

«Он маленький! От него придется избавиться», — заметил стилист Рогов.

По словам ведущего, этим летом носят объемные модели, ведь тренд на оверсайз по-прежнему с нами и сдавать свои позиции не собирается. Безразмерные большие модели особенно рекомендованы высоким и крупным модницам.

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