Жуткий антитренд! От каких кардиганов нужно избавиться в этом сезоне, показал Рогов

«Кардиганы – один из трендов сезона!» — сказал Александр Рогов в очередном выпуске шоу «Рогов+» на канале СТС.
Однако далеко не все кофты на пуговицах актуальны этим летом. Антитрендовый экземпляр ведущий нашел в гардеробе новой участницы фэшн-эксперимента программы.
«Он маленький! От него придется избавиться», — заметил стилист Рогов.
По словам ведущего, этим летом носят объемные модели, ведь тренд на оверсайз по-прежнему с нами и сдавать свои позиции не собирается. Безразмерные большие модели особенно рекомендованы высоким и крупным модницам.
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