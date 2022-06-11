«Я хочу выучить еще четверные»: Туктамышева объяснила, почему продолжила свою карьеру

По словам чемпионки мира, у нее никогда не возникало сомнений на этот счет.

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объяснила в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания России, почему решила продолжить свою карьеру.

«Я хочу выучить еще четверные. Хочу их прыгать, перебороть свой страх. Хочу попробовать вкрутиться в лутц, сделать сальхов, стабильно прыгать тулуп. Если на сборе в Армении я в плохом, немного расслабленном состоянии смогла прыгнуть тулуп, то возможны и другие четверные». Елизавета Туктамышева

При этом она заметила, что как профессиональный спортсмен хочет выжать из своего тела максимум. Она уверена, что ее физиология позволит ей выучить четверные прыжки и удачно их исполнять в будущем. Туктамышева хочет доказать прежде всего сама себе, что четверные прыжки в ее возрасте вполне реально исполнять. Для нее это будет небольшой победой.

Напомним, что Елизавета Туктамышева не смогла отобраться на Олимпиаду в Пекин. В сезоне-2021/22 она завоевала серебро на этапах «Гран-при» в Канаде и России.

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