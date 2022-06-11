«Это жуть несусветная!»: какие джинсы женщины должны выбросить и забыть навсегда, назвал Рогов

В таких брюках смотрятся хорошо только единицы.

Стилист Александр Рогов в эфире шоу СТС «Рогов+» назвал джинсы, которые россиянкам нужно выбросить из своего гардероба и забыть, как страшный сон. Речь идет о джеггинсах, нечто среднем между джинсами и лосинами.

По мнению модного эксперта, эти брюки идут единицам – очень худым женщинам и одновременно очень стильным. Носить их нужно уметь правильно, а это делать могут далеко не все.

Увидев джеггинсы на героине проекта «Рогов+» он пришел в ужас.

«Это жуть несусветная!» — не сдержал эмоций ведущий.

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