«Это жуть несусветная!»: какие джинсы женщины должны выбросить и забыть навсегда, назвал Рогов

Стилист Александр Рогов в эфире шоу СТС «Рогов+» назвал джинсы, которые россиянкам нужно выбросить из своего гардероба и забыть, как страшный сон. Речь идет о джеггинсах, нечто среднем между джинсами и лосинами.
По мнению модного эксперта, эти брюки идут единицам – очень худым женщинам и одновременно очень стильным. Носить их нужно уметь правильно, а это делать могут далеко не все.
Увидев джеггинсы на героине проекта «Рогов+» он пришел в ужас.
«Это жуть несусветная!» — не сдержал эмоций ведущий.
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