«Входим в затяжной экономический кризис»: каким будет 2023 год, по мнению Ольги Будиной

Ольга Будина несколько лет занималась изучением мировой политэкономики. В 2019-м году, по ее мнению, мир вошел в период перезагрузки.

При этом самым безопасным местом на земле она считает Россию. В этой убежденности актриса уехала из Испании назад в отечество, хотя прожила в Европе несколько лет.

Звезда сериала «Граница: Таежный роман» дала свой прогноз на следующий 2023 год.

«Он будет очень сложным. Мы входим в затяжной экономический кризис, в культурном уже находимся, на пороге – идеологический и социальный. В целом будет интересно. Только пристегнуть ремни не получится, придется активно работать, причем в условиях турбулентности», — рассказала «Собеседнику» Ольга Будина.

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