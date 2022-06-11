«В спорте не нужно жалеть детей»: Рудковская мечтает сделать из наследников выдающихся спортсменов

По словам продюсера, надо много работать, чтобы стать чемпионами.

Продюсер Яна Рудковская заявила, что мечтает сделать из своих детей выдающихся спортсменов, как и их отец – двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

«Нужно много работать, чтобы стать чемпионом. В спорте не нужно жалеть детей, потому что если ты хочешь, чтобы у тебя был олимпийский чемпион… Пока что я не воспитала олимпийского чемпиона». Яна Рудковская

Как отметила Яна Рудковская, вместе со своим мужем она прошла две Олимпиады. Она заметила, что жалость в спорте не приветствуется, сообщает gazeta.ru.

Напомним, что сын Плющенко и Рудковской Александр профессионально занимается фигурным катанием. Она уже не раз побеждал на российских стартах среди своих сверстников.

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